部下との信頼関係が築けない、厳しいことが言いにくい、評価面談が憂鬱……。そんな悩みを抱えるマネージャーは少なくありません。ユニクロの柳井正会長が経営の教科書と公言する一冊にも記されたある鉄則が、部下との信頼関係の崩壊を防ぐ、最強の武器になります。人事・採用コンサルタントが、評価面談で信頼を失わないための実践的メソッドを解説します。（人材研究所ディレクター安藤 健、構成／ライター奥田由意）この連