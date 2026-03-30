ブライトンのFW清家貴子がチームを勝利に導く今季公式戦10ゴール目を挙げた。ブライトンは29日、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第19節でレスター・シティと対戦。同試合では清家とDF南萌華がフル出場し、角田楓佳はベンチ入りも出場機会はなかった。女子日本代表（なでしこジャパン）でAFCアジアカップ優勝に貢献した2選手が先発で臨んだ一戦はゴールレスで後半へ折り返す。そんななか、後半立ち上がりに清家が決定的