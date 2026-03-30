演歌歌手彩青（23）が29日、東京・門前仲町にある桜の名所・大横川で新曲「門前仲町の恋ざくら」をPRする花見船イベントを行った。デビューから約7年で初挑戦する等身大の恋歌。衣装も羽織はかまから着流しスタイルに一新した。師匠の細川たかし（75）からは「こぶしを回さずに言葉を1つ1つ大切に歌いなさい」と指導を受けている。「恋愛経験は小さい時に『好きかも…』みたいなものだけ。進行中の恋愛もない」と言いつつ「この曲