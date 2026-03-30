競泳女子で２０１６年のリオ五輪代表で、現在はＴＢＳ社員の今井月（るな）さんが、美腹筋が印象的な最新ショットを公開した。今井さんは２９日までに自身のインスタグラムを更新。「朝は苦手だけど走り出したら気持ちいい今年の目標はハーフマラソンに出ることです」と記し、きれいな腹筋がのぞくウェアで、ランニングするショットをアップ。銀座４丁目の交差点や満開の桜の前での写真を披露した。この投稿には「スタイル