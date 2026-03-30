日本代表は29日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、ロンドンにて練習を行った。前日28日はスコットランド代表と対戦し、伊東純也の決勝ゴールで勝利を収めた。チームは同日夜に次戦の舞台であるロンドンに移動し、中2日で臨むイングランド戦に向けて再始動した。体調不良によりホテルでの静養が続いていた佐藤龍之介が、この日から全体練習に参加。時折、笑顔を見せながら、楽しんでプレーしている様子