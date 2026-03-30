ギタリスト布袋寅泰（64）が29日、都内で「バンタンミュージックアカデミー」開校イベントに出席した。同校の特別顧問を務め、この日は今春入学予定の生徒の質問に回答し、サイン入りギターをプレゼント。AIでの作曲について問われると「作りながらの過程が音楽にはとても大事。メロディーや言葉は、作り手が悩んで迷ってつかんだきらめき。皆さんがどのような曲を作るのか楽しみ」とアドバイスを送った。