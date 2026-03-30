お笑いコンビ、デニスと女優でタレントの比嘉梨乃（33）が29日、東京・マグネットby渋谷109で行われたイベント「美少女図鑑DAY 2025」のMCを務めた。デニスの植野行雄（44）と比嘉は昨年7月に結婚を発表。夫婦になってイベントで初の共演となった。植野が「昨年7月に妻と結婚しました。ライブイベントでの共演というのは初でございます」と比嘉を紹介。松下宣夫（41）は「去年結婚したんですけど、行雄ちゃんがそこからね、メチャ