スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は高校野球の名勝負の連載です。こんな対決あったのか！高校野球レア勝負＠甲子園第３回2013年夏岸潤一郎（明徳義塾）×森友哉（大阪桐蔭）高校野球には数々の名勝負がある。選手自身のきっかけになった瞬間から、周囲のライバルに刺激を与えたシーン、ファンの誰もが記憶に留めているものなど、語り草になった場面は尽きない。そうしたレアな好勝負を振り返る当連載。第３