ガールズグループMAMAMOO出身の歌手ファサが、大胆なドレス姿で視線を釘付けにした。去る3月28日、ファサは自身のインスタグラムを更新。【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンスキャプションには、「ありがとう」と綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかのファサは、ピンク色の花柄ドレスを身に纏い、ポーズを取っている。身体に密着するデザインとオフショルダースタイルが、彼女ならではの雰囲気を強調