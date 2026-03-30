イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油の供給不安が高まっている中、太陽石油四国事業所（愛媛県今治市菊間町）に２９日、サウジアラビア産の原油を積んだタンカーが到着した。同社によると、中東地域の紛争が本格化した２月２８日以降、中東産の原油を積んだタンカーが国内に到着したのは初めてという。原油は同社が調達した。サウジアラビア船籍のタンカーに１１８万バレル（約１８万７０００キロ・リットル）を積