◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 8-4 日本ハム(29日、みずほPayPayドーム)プロ野球は各地で開幕カードが終了し、パ・リーグはソフトバンクが唯一の3連勝。12球団唯一のチーム打率3割超え&20得点到達と打線が強さを発揮しています。昨季5年ぶり12度目の日本一に輝いたソフトバンク。開幕カードは昨季終盤までリーグ優勝を争った日本ハムとの対戦でしたが、いずれも打ち勝ちました。開幕戦では昨季沢村賞の伊藤大海投手から4