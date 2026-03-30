◇プロ野球パ・リーグ 西武4-0ロッテ（29日、ZOZOマリン）西武の平良海馬投手が自身初の完投を完封勝利で飾り、開幕3戦目でチームの今季初勝利に貢献しました。西武は犠牲フライと内野ゴロで5回までに2点をあげると、9回には2塁3塁で源田壮亮選手が今季チーム初のタイムリーを放ち4-0とします。このリードをもらった平良投手が1人で投げ抜き9回119球、被安打5、5奪三振無失点の完封。昨季31セーブをマークしたタイトル保持者が自身