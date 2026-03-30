3月28日、中国外交部の孫衛東副部長は、フィリピンのレオ・ヘレラ・リム外務省政策担当次官と共に、中国南部の福建省泉州市で、南海問題に関する二国間協議メカニズム（BCM）の第11回会議を主催しました。双方は南海情勢をめぐって、率直かつ建設的な意見交換を行いました。中国側は、フィリピン側の最近の海洋権益をめぐる侵害や挑発的行為などについて厳正な申し入れを行い、言行を一致させ、南海に関する問題を対話と協議を通じ