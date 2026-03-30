◆ 7回まで完全投球広島の栗林良吏がプロ初先発で、被安打1の完封勝利をマーク。球数はわずか95球とマダックスも記録する圧巻の投球を披露した。先発転向となって初めての公式戦のマウンドだったが、申し分のない結果を残した。29日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説者を務めた大矢明彦氏は「たったの95球で抑えたというのは素晴らしい」と称賛した。さらに、これまでとのフォームの変化にも触れ、「左肩が開か