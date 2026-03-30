◆ 大矢氏が指摘「有原の打たれるときは…」日本ハム・有原航平が29日、ソフトバンク戦に先発登板。左打者8人の打線に6回112球・10安打5奪三振3四死球7失点（自責5）と打ち込まれ、今季1敗目を喫した。古巣相手に苦しんだ有原に対し、29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏は「期待を込めて見ていたが、終始マウンド上での覇気は感じなかった。だから途中から、どこか調子悪いのかなと思うくらい有原