＜天気＞天気は西から下り坂に向かいます。九州は午後から次第に雨になり、中国・四国も夜から雨になるでしょう。近畿〜関東は晴れ間があって、ランチの時はお花見が出来そうです。ただ、海沿いを中心に所々でにわか雨があるでしょう。急な雨にお気をつけください。北陸、東北、北海道は晴れるでしょう。＜日中の気温＞29日（日）と同じか高いでしょう。日本海側はフェーンで気温が上がりそうです。札幌 12℃（4月中旬）仙台 12℃