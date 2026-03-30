４月２４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に出演する女優・桜井日奈子（２８）と俳優・白洲迅（３３）のオフショットが公開された。ドラマの公式インスタグラムが２８日までに更新され「高坂葵役白洲迅さん、高坂美月役桜井日奈子さん。夫婦のウェディングショットをお届け」と説明。そして「幸せだった、あの日。まさか余命宣告を受けたうえに妻が不倫に溺（おぼ）れる