ワンディッシュ（一皿）のおいしさのヒミツを、4週で追いかけるこの番組。番組のラストを飾るゲストは、元ビーチバレー選手でタレントの浅尾美和。奈良のお茶農家が営む農家カフェで、旬の地元食材を詰め込んだお野菜ランチに舌鼓。奈良産のレンコンが主役の贅沢で温かい一皿を通して、奈良で奮闘する女性農家たちのストーリーに触れていく。ワンディッシュに込められた、おいしいの向こう側とは…？ #