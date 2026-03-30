北朝鮮メディアは金正恩（キム・ジョンウン）総書記立ち会いのもと、新型の固体燃料エンジンの地上燃焼実験に成功したと報じました。29日付の労働新聞は、炭素繊維複合材料を使用した固体燃料エンジンの地上燃焼実験を行ったとして、金総書記が視察する画像を公開しました。2025年9月に燃焼実験が行われたエンジンより25％ほど出力が高くなったとしています。金総書記は「国家の戦略的軍事力を最強水準に引き上げる重要な成果だ」