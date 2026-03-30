◇キリンワールドチャレンジ2026 日本1-0スコットランド(日本時間29日、ハムデン・パーク)サッカー日本代表はスコットランドとの強化試合に臨み、1-0で勝利。試合後、無失点での勝利に貢献した鈴木彩艶選手がコメントしました。日本代表は前半8分、スコットランドにチャンスをつくられます。クロスボールがゴール前に入り、相手選手にシュートを打たれるもキーパーの鈴木選手が反応すると手ではじき出す好セーブ。得点を与えません