きょうは低気圧や前線の影響で、西日本を中心に雨雲が広がります。夜は雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。東海や関東も雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。気温は高く、西日本や東日本では25℃近くまで上がる所もあるでしょう。【西日本に雨雲東海や関東もにわか雨に注意】週末は広い範囲で晴れて、東京ではさくらが満開を迎え、北陸や福島でもさくら開花となりました。きょうは西から低気圧や前線が近づくため