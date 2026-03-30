演出家のテリー伊藤（76）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「高倉健さんの愛車」を公開。SNSには多くの反響が集まっている。【写真】専用装備もそのまま…“高倉健さんの愛車”内外装全部見せテリーは、写真とともに「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と紹介。「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」と明かした。続けて「ボディに『Ken Takakura』、シフトノブは