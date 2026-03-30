アメリカ軍がイランへの地上作戦の準備を進めていると報じられる中、イランのガリバフ国会議長は、地上侵攻してくれば「アメリカ兵を待ち構えて燃やす」と警告しました。イラン国営メディアによりますと29日、ガリバフ国会議長は「アメリカが表向きは戦争終結に向けたメッセージを発信しているが、実際には地上作戦を画策している」と主張しました。その上でガリバフ氏は「我々はアメリカ兵が地上に現れるのを待ち構え、彼らを焼き