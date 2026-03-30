4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌がVaundy書き下ろしの新曲「イデアが溢れて眠れない」に決定し、あわせてポスタービジュアルが公開された。 参考：月9『サバ缶』神木隆之介が北村匠海に与える刺激とは『らんまん』万太郎との共通点も？ 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡の