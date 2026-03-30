開催：2026.3.30会場：アメリカンファミリー・フィールド結果：[ブリュワーズ] 9 - 7 [Wソックス]MLBの試合が30日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとWソックスが対戦した。ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。1回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を