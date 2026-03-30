開催：2026.3.30会場：ダイキン・パーク結果：[アストロズ] 9 - 7 [エンゼルス]MLBの試合が30日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。アストロズの先発投手は今井達也、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。2回裏、9番 クリスチャン・バスケス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 2-0 LAA、2番 ヨルダン・アルバレス