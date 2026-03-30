開幕から4番に座っている巨人の新助っ人・ダルベック選手。開幕カードを終えてリーグ最多の2HRを放っています。期待された快音は早速、開幕戦で生まれます。対したのは阪神のエース・村上頌樹投手。ダルベック選手は第2打席で外寄りのスライダーをとらえ、バックスクリーンに飛び込むソロHRとしました。2戦目では2度の三振に倒れるなど無安打とするも、3戦目では4打点を稼ぐ躍動。第1打席で先制のタイムリー2塁打を放つと、2打席目