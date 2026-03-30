仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第12回「小谷城の再会」が29日に放送され、吉岡里帆演じる慶（ちか）が登場。小一郎（仲野）との出会いが描かれると、ネット上には「不穏」「間諜？？」「謎めきすぎてる」などの声が集まった。【写真】守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気