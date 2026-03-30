ママ友の中におしゃべりな人がいる知人。ある日、そのママ友が自分の子どもから痛烈なツッコミを入れられた場面に遭遇しました。知人から聞いたエピソードを紹介します。 気さくなママ友 私は5歳の息子がいる主婦です。同じ園には、A子というママ友がいました。 A子はとても気さくで話しやすい人。付き合い始めは、その話しやすさからすぐに打ち解けるママが多くいました。 でも、そんなA子にはひとつ重大な短所が