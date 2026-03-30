スタートセレモニー自動車レースのF1の今季第3戦、日本グランプリの決勝が29日、三重県の鈴鹿サーキットで行われ、19歳のキミ・アントネッリ（メルセデス）が優勝した。日本の人気ダンスチームがスタートセレモニーでパフォーマンスを披露。ファンからは歓喜の声が上がった。日本GPのスタートシーンを飾るセレモニーに登場したのは、バブリーダンスの振付師、akaneプロデュースによる16人で結成されたダンスチーム「アバンギャ