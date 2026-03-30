元横綱・貴乃花光司氏（５３）のプライベート姿にフォロワーが沸いた。貴乃花氏は３０日までにインスタグラムで「最近のお気に入りです」と書き出し、「相変わらずの山のようなジャコサラダをいただきます」と食事風景をアップした。かわいらしい皿に盛りつけられたサラダは、様々な野菜やジャコが山盛りになっている。サラダを前にした貴乃花氏はあごにヒゲをはやし、無防備な表情だ。フォロワーは「親方の為にカロリーを