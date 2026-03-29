ドライブでは長距離移動に加えて、慣れないルートを走る機会も増えやすい。そんな時こそ、レーダー探知機には「見やすさ」「分かりやすさ」「最新の取り締まり方式への対応」が求められる。 今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。 ※本記事は2026年1月の販売データをもとに作成している。