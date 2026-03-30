記事ポイント日本損害保険協会が塚本恋乃葉さんを2026年度防火ポスターのモデルに起用2026年4月から翌年3月まで全国の公共機関に20万枚が掲出される予定全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」が決定 日本損害保険協会が、タレント・モデルの塚本恋乃葉さんをモデルに起用した2026年度防火ポスターを20万枚作成しています。2026年4月から翌年3月まで、全国の消防署や役所などの公共機関に掲出される予定です。