記事ポイント一度も冷凍していないチルド管理のラム肉を使用した「ラムジンギスカンまつり」が2026年5月31日まで開催中ラムロース・ラムチョップ・ラムモモの3部位が揃い、部位ごとに異なる旨味と食感が楽しめますラムの旨味を引き出す専用つけダレ付きで、全部屋個室・無料ソフトドリンクバーなどサービスも充実 北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」では、2026年5月31日まで期間限定「ラムジンギスカンまつり」を開催して