記事ポイント学校事務トータルシステム『Campus Plan』の財務シリーズに「旅費精算機能」が2026年4月より追加「乗換案内Biz」との連携で最適経路の運賃情報を自動反映し、交通費申請の効率化と正確性を実現出張申請から立替精算までシステム上で完結し、内部統制強化とペーパーレス化を推進 学校事務トータルシステム『Campus Plan』が、2026年4月より「旅費精算機能」をリリースします。ジョルダンの「乗換案内Biz」と連携す