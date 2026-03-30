記事ポイント通常非公開の夜間境内が特別開放される一夜限りのイベント又吉直樹・手塚眞・西岡徳馬らが出演するトーク・朗読劇・音楽の融合プログラム来場者には又吉直樹×手塚眞 コラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セットの特典あり 吉備津神社（岡山市北区）が、国宝 本殿・拝殿再建600年＋1を記念し、2026年4月25日（土）に「特別夜会」を開催します。通常は非公開の夜間境内を特別開放し、又吉直樹・手塚眞らが出演するトー