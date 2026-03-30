〈中国人が東京と埼玉でラブホテル2棟をまとめ買い！ 計6億8000万円を払って日本人から買い上げた「真の狙い」とは!?〉から続く令和の不動産バブルはいつまで続くのか。都心部の中古マンションの価格は2021年から4年の間に、なんと1.5倍ほどになった。中には3倍近く高騰した物件もあるという。10億円を超えるような高額な物件を購入しているのは、主に香港や台湾の富裕層だ。【写真】この記事の写真を見る（3枚）彼らはどうし