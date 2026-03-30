記事ポイントVISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションが登場スケーターに扮したスポンジ・ボブやパトリックなどストリート×遊び心のグラフィックが展開全4型のTシャツが各5,390円（税込）でHa-Li-C STOREにて販売中 本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR」と大人気アニメ「スポンジ・ボブ」のコラボレーション第2弾が登場しています。スケーターに扮したキャラクターのグラフィックや鮮