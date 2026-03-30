「シリコンバレーのドン」の異名をとるベンチャー投資家であり、著名な言論人でもあるピーター・ティール氏。【画像】“トランプ大統領の後ろ盾”ピーター・ティール氏今回、宗教系誌First Thingsに2025年10月1日付で発表された論考（原題 Peter Thiel & Sam Wolfe, Voyages to the End of the World（「世界の終わりへの航海」）が全訳され、その後半部分が「文藝春秋」3月号で「『ワンピース』のルフィはキ