東京駅から新幹線「こだま」に乗って40分とちょっと。神奈川県から静岡県に入ってすぐに、熱海駅に着く。熱海駅には、おびただしいほどの人がいた。【画像】かつては“昭和の温泉街”だったが…この記事の写真をすべて見る（全40枚）東海道新幹線「のぞみ」の“ナゾに賑わう通過駅”「熱海」には何がある？撮影＝鼠入昌史改札口の前には黒山の人だかりが…さすがに新幹線のホームは、「こだま」が30分に1本ということもあっ