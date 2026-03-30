4月13日スタートのフジテレビ系“月9”ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）のポスタービジュアルが解禁され、主題歌がVaundyの書き下ろし新曲『イデアが溢れて眠れない』に決定した。北村匠海をはじめ、出口夏希、黒崎煌代、伊東蒼、神木隆之介が登場するビジュアルも公開され、作品の世界観が明らかになった。【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”本作は、福井県の水産高校