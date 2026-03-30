〈16歳で妊娠、元夫は生活費も入れず失踪、中受で息子はストレスによる抜け毛に…京都・祇園の“元ママ”が厳しい子育ての裏側で改造車にお金を注ぎ込んだ“意外な理由”〉から続く15歳で夜の世界へ足を踏み入れ、身一つで2人の子どもを育てながら、祇園の街で働きつづけた「ゆり姫」さん。やがて自身のクラブを立ち上げ20代でオーナーママとなるも、若き経営者を待っていたのは非情なトラブルの数々だった。【画像】子どもたち