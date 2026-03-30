俳優の永野芽郁（26）が、6月21日にフォトブック＆スタイルブックスペシャルBOX「MAGNOLIE」を発売することが決定。29日、正式発表されると、多くの反響が寄せられている。【写真】いろっぽすぎる…圧倒的な美しさで妖艶な表情を浮かべた永野芽郁永野のマネージャーのインスタグラムには、情報解禁に合わせて「フォト&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」 6月21日(日）発売決定いつも応援して頂いてる皆さまへ感謝