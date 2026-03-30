グラビアアイドルの天木じゅん（30）が今夏をもってグラビアを卒業することを30日、自身のSNSで報告した。天木は「皆様にご報告があります」として「天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と発表した。突然のグラビア活動の卒業発表に「驚かせてしまってごめんね」と謝罪し「今回はエイプリルフールでもなく本当のお話です」と伝えた。また「詳しくは週刊プレイボーイの誌面や、インタビューをご覧くださいませ」と伝え