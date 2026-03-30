〈「女の子の友達は少なかった」幼少期から“カクカクした高級車”にゾッコンで…自身と同い年の初代シーマに乗る女性が明かした、車についての“まっすぐな愛情”〉から続く地を這うフォルムの改造車に乗り、気高くアクセルを踏み込む女性たちがいる。「異端扱い」もなんのその、愛車に並々ならぬ情熱を捧げる彼女たちの素顔に迫る！【画像】子どもたちからは「恥ずかしいからやめて」と大ブーイング…それでも日産・プレジデン