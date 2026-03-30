ここ数年で特に、熱量のあるアウトドアアクティビティと言えば「トレイルランニング」。山を走る遊びなのでニッチな盛り上がりではありますが、登山やハイキングに次ぐ選択肢として一部で人気を博しています。実際、日本各所でトレランイベントも行われているくらい。とは言え、一般的な体力しか持ち合わせていない私としては山を走るなんてなかなかどうして難しい話。そもそも街中の平らな道ですらままならない…。それでも気にな