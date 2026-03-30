リブマックスリゾート八ヶ岳高原は、3月13日にリニューアルオープンした。客室は洋モダン洋室、和美麗スーペリア、和美麗6畳＋広縁の3タイプ。洋モダン洋室は37平米の客室でユニットバスとセミダブルベッドを備える。和美麗スーペリアは10畳の和室に広縁を備えた44平米の客室でトイレと洗面台、布団タイプの寝具を用意する。和美麗6畳＋広縁は6畳の和室に広縁を備えた18平米の客室で洗面台と布団タイプの寝具を設置する。客室から