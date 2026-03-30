日本代表は現地３月28日に開催された国際親善試合で、スコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。84分に途中出場の伊東純也が決めた１点を守り切り、１−０で勝利を収めた。この試合をスコットランドメディアの記者は、どう見たのか。２度の決定機はあったものの、主導権を握られ、シュート数では８−18と圧倒されただめ、森保ジャパンに脱帽の様子だ。決勝ゴールを決めた33歳の名前を挙げ、こう感嘆した