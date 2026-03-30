大幅にスタメンを入れ替えた“Bチーム”が、ゴールを奪えなかったのも事実だ(C)Getty Imagesサッカー日本代表の3月シリーズ初戦、敵地でのスコットランド代表戦は1-0で白星を手にした。森保一監督はこの試合のスタメンに代表歴の浅いプレーヤーを多く起用し、6月の北中米ワールドカップ（W杯）を見据え、さらなる底上げも図る意図を伺わせる顔触れで臨んだ。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない流れるような崩し