All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった栃木県在住66歳男性のケースを紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：yumi年齢・性別：66歳・男性居住地：栃木県家族構成：本人、妻住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：750万円現預金：400万円リスク資産：なし「年を取るとお金は使わないのでは」と考えていたが……年金生活で貯金がで